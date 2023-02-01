Hatayspor, Gaziantep FK’nın ateşinde yandı: 4-1

Süper Lig 22. haftasında Hatayspor'u konuk eden Gaziantep FK, ikinci yarıda gol yağmuruna tuttuğu rakibini 4-1 mağlup etti ve kritik bir zafere imza attı. Gaziantep FK, aylar sonra evinde 3 puan aldı.

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Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında, Gaziantep FK sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk etti. Hatayspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen geri dönmeyi başaran Gaziantep FK, 4-1 kazanmayı bildi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve başkansız kalan Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Erdal Güneş yönetiminde sahaya çıktı. Maçın 27. dakikasında Ayoub El Kaabi’nin golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Hatayspor, 38’de Marko Jevtovic’in golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Yağmur yağışının ikinci yarıda hızını artırdığı maçta Gaziantep FK da golleri yağdırmaya başladı. Maçın 56 ve 77. dakikasında Lazar Markovic’in golleriyle 3-1’lik üstünlüğü ele geçiren Gaziantep FK, 88. dakikada Alexander Merkel ile noktayı koydu ve mücadeleyi 4-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 25 yaparken, küme düşme hattındaki Hatayspor 20 puanda kaldı.

AĞUSTOS 2022’DEN BERİ İLK KEZ…

Ağustos 2022’den bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet alan Gaziantep FK, iç sahadaki son galibiyetini de 26 Ağustos 2022’de Antalyaspor karşısında almıştı.