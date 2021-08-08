Hatayspor, Gaziantep’i tek golle geçti
Hazırlık maçında Gaziantep FK'yi konuk eden Hatayspor, karşılaşmayı tek golle kazandı.
Atakaş Hatayspor, Hatay Stadyumu'nun açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Hatay
Hakemler: Zorbay Küçük, Mert Bulut, Mahmut Gülle
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet (Burak Can dk. 82), Sackey (Onur Ergün dk. 28), Burak Öksüz, Sam Adekugbe (Bülent Cevahir dk. 85), Riberio (Muhammed Mert dk. 85), Mehdi Boudjemaa, Dylan Louis (Bertuğ Yıldırım dk. 83), Kamara (Traore dk. 67), Emre Çolak (Lobjanidze dk. 67), Mame Diouf (Sadık Baş dk. 75)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra, Eren Fansa, Boupendza, Popov,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gaziantep FK: Güney Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Toşca (Ulaş Zengin dk. 46), Jefferson, Olkıwski, Recep Niyaz, Borven (Furkan dk. 46), Mendyl (Yusuf Türk dk. 85), Sagal, Dicko (Mirza Cihan dk. 85) (Enver Cenk Şahin dk. 81)
Yedekler: Mustafa Bozan, Ekrem Kılıçarslan, Kenan Özer, Doğan Erdoğan, Halil İbrahim
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Dylan Louis (dk. 42) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Riberio, Mehdi Boudjemaa, Dylan Louis (Hatayspor), Djilobodji (Gaziantep FK)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 18′ Kamara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Dylan Louis sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
- 19′ Mehdi'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Dylan Louis, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, Güney gole izin vermedi.
- 30′ Dylan Louis'in pasında Emre Çolak ceza sahasından dışından sert vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.
- GOL! 42′ Emre Çolak'ın kullandığı korner vuruşunda kafalardan seken topu önünde bulan Dylan Louis'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
- 58′ Sağ kanattan ceza sahasına giren Kamil Ahmet'in sert şutunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.