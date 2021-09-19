Hatayspor geriden geldi, Kayserispor direnemedi: 2-1
Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u ağırlayan Hatayspor, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve yükselişini sürdürdü. Kayserispor ise, üç maç sonra yenilgiyle tanıştı.
Süper Lig 5. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Hatayspor, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle 2-1 galip gelerek yükselen formunu devam ettirdi.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Bernard Mensah’ın attığı golle 1-0 öne geçen konuk ekip Kayserispor, soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıya etkili başlayan Hatayspor, 52’de Mame Diouf ile beraberliği yakaladı. Dakika 71’de Ayoub El Kaabi ile 2-1 üstünlüğü ele geçiren Hatayspor, mücadeleyi bu skorla galip tamamladı ve üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Ligdeki son iki maçını kazanan Kayserispor bu yenilgiyle 7 puanda kalırken, 10 puana ulaşan Hatayspor dördüncü sıraya yerleşti. Hatayspor ligde bir sonraki maçında Göztepe’ye konuk olurken Kayserispor sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.