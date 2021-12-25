Hatayspor, Giresun’da altın buldu: 0-1

Süper Lig'de son haftaların formsuz takımı Hatayspor, yükselişteki Giresunspor deplasmanında galip gelerek rahat bir nefes aldı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 19. haftasında Giresunspor’a konuk olan Hatayspor, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 galip geldi ve üst üste aldığı kötü sonuçların ardından kritik bir zafere imza attı.

Ligde oynadığı 5 maçın 4’ünü kaybeden ve zirve takibinde ağır yara alan Hatayspor, Ayoub El Kaabi’nin 81. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi ve puanını 32’ye yükseltti. Ligin başında kazanmakta zorlanan ancak, son haftalarda yükselişe geçen Giresunspor ise, iyi futbol oynamasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu ve 22 puanda kaldı.

Hatayspor, Türkiye Kupası’nda Menemenspor ile oynadıktan sonra ligde Kasımpaşa’ya konuk olacak. Giresunspor ise, kupada önce Antalyaspor ardından Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak.