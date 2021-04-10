Hatayspor-Göztepe maçında Jahovic-Diouf düellosu… Beş gollü maç

Süper Lig’in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe, Antakya Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Beş golün atıldığı maçta Göztepe, Hatayspor’u 3-2 mağlup etti. Göztepe’nin gollerini Adis Jahovic kaydederken, Hatayspor’un golleri Mame Diouf’tan geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Göztepe, 30 ve 38. dakikalarda Jahovic’in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı azaltmaya çalışan Hatayspor, 64. dakikada Diouf ile umutlandı. Ancak 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jahovic, kendisinin ve takımının üçüncü golünü ağlara bırakarak hat-trick yaptı. Maçın son bölümünde baskısını arttıran Hatayspor, Diouf ile 90. dakikada bir gol daha buldu. Kalan dakikalarda iki takım da ağları havalandırmayınca mücadele 3-2 Göztepe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Göztepe bu galibiyetle puanını 46 yaparken, Hatayspor 49 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI