Hatayspor-Göztepe maçında Jahovic-Diouf düellosu… Beş gollü maç

Süper Lig’in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe, Antakya Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Beş golün atıldığı maçta Göztepe, Hatayspor’u 3-2 mağlup etti. Göztepe’nin gollerini Adis Jahovic kaydederken, Hatayspor’un golleri Mame Diouf’tan geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Göztepe, 30 ve 38. dakikalarda Jahovic’in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı azaltmaya çalışan Hatayspor, 64. dakikada Diouf ile umutlandı. Ancak 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jahovic, kendisinin ve takımının üçüncü golünü ağlara bırakarak hat-trick yaptı. Maçın son bölümünde baskısını arttıran Hatayspor, Diouf ile 90. dakikada bir gol daha buldu. Kalan dakikalarda iki takım da ağları havalandırmayınca mücadele 3-2 Göztepe’nin üstünlüğü ile sona erdi.
Göztepe bu galibiyetle puanını 46 yaparken, Hatayspor 49 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 10′ Yusuf Abdioğlu'nun hatasında orta sahada topu alan Tripic, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
- 13′ Sağdan Aabid'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mame Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.
- 25′ Tripic'in soldan yerden pasında Soner müsait pozisyonda topu auta gönderdi.
- 28′ Rakip yarı alanda baskı yapan Göztepe'de topu kazanan Jahovic’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
- GOL! 30′ Atınç’ın uzun pasında, Pablo Santos'tan sıyrılan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1
- GOL! 38′ Rakiplerini çalımlayarak sağ taraftan ceza sahasına giren Gassama’nın yerden pasında topla buluşan Jahovic meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
- 55′ Topla birlikte ceza sahasına giren Boupendza'nın sert şutunda top az farkla auta gitti.
- 61′ Soner sağdan kullandığı serbest vuruşta Jahovic'in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.
- GOL! 64′ Traore'nin kullandığı korner vuruşunda Mame Diouf rakip savunmanın arasından iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
- GOL! 78′ Burekovic'in soldan ortasına Jahovic iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
- 87′ Hızlı gelişen Göztepe atağında Diabete'nin pasında Ndiaye kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.
- GOL! 90′ Muhammed Mert'in sol kanattan ortasına Mame Diouf kafa ile vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3