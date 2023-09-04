Hatayspor ile Adana Demirspor’un gol düellosu: 3-3
Hatayspor ile Adana Demirspor'un kapışması 6 gole sahne oldu. Mersin'de oynanan mücadelede konuk takım 84 ve 89'da attığı gollerle deplasmandan puanla döndü: 3-3.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadı’nda oynanan mücadele 3-3 berabere sona erdi.
Hafta arasında 120 dakikalık maça çıkan Adana Demirspor 40. dakikada Ndiaye ile 1-0 öne geçti. Hatayspor 53 ve 73. dakikada penaltıdan Strandberg’in golleriyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi takım 75’te Bashiru ile farkı ikiye çıkardı: 3-1. Adana Demirspor’da 84’te Gravillon ile umutlanıp 89. dakikada Nani ile beraberliği yakaladı: 3-3.
Bu sonucun ardından yenilgisiz Hatayspor 6 puana yükselirken, Adana Demirspor da 3 maç sonunda yenilgisiz 5 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sol kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
14. dakikada ceza sahası içerisinde sol tarafta Rodrigues’in ortasında topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR’dan gelen uyarı ile gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
20. dakikada ceza sahası önünden kaleyi gören Aburjania’nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
29. dakikada rakip ceza sahasında paslaşan Hatay ekibi oyuncuları meşin yuvarlağı Ömer Faruk Beyaz’la buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
36. dakikada Yusuf Sarı’nın ceza sahası içerisine kestiği ortada, Hatay defansı topu kontrollü şekilde uzaklaştırdı.
41. dakikada Yukatel Adana Demirspor öne geçti. Belhanda’nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı’nın altıpas içerisine gönderdiği meşin yuvarlağa Cherif Ndiaye dokundu. Top ağlarla buluştu: 0-1.
İlk yarıyı Yukatel Adana Demirspor, 1-0 önde kapattı.
53. dakikada Atakaş Hatayspor, durumu 1-1 yaptı. Sol kanattan Fernandes’in altıpas içerisine gönderdiği topa dokunan Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
55. dakikada ceza sahası dışından Strandberg’in kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
68. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Rayane’nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir çeldi, altıpas içerisinde topu önünde bulan Lamkel Ze’nin kaleye gönderdiği top direkten döndü.
Pozisyon öncesinde Emre Akbaba’nın müdahale ettiği Dele-Bashiru yerde kaldı. Maçın hakemi VAR’a gitti. Maçın hakemi VAR’dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada Hatayspor öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
74. dakikada Atakaş Hatayspor, durumu 3-1 yaptı. Sol kanattan gelişen atakta Strandberg’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru’nun vuruşunda, top filelere gitti.
84. dakikada Adana Demirspor, farkı 1’e indirdi. Savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Gravillon’un sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
89. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelen topla ceza sahası dışında buluşan Nani’nin şutunda, defansa da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.
90+3. dakikada Adana Demirspor ceza sahası dışından serbest vuruş kullandı. Niang’ın şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.