Hatayspor ile Kasımpaşa dengeyi bozamadı: 0-0

Bu sezon iç saha maçlarını Mersin'de oynayacak olan Hatayspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

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Trendyol Süper Ligi’nin 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mersin Stadı’nda oynanan mücadelede iki takım da skoru değiştiremedi.

Bu sonucun ardından iki takım da haftayı 4’er puanla tamamladı. Hatayspor ligin 3. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa da sahasında Pendikspor’u ağırlayacak.

MERSİN’DE DUYGUSAL ANLAR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremler nedeniyle maçlarını Mersin’de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisinin karşısına çıktı.

4.17’de oyunun durduğu sırada sahadaki oyuncular ve tribündeki taraftarlar alkışlarla 6 Şubat’ta depremde kaybedenleri andı, bazı taraftarlar sahaya çiçek attı.

Karşılaşma öncesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor çalışanları ile futbolcular Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut’un yer aldığı klip gösterildi.

Bu sırada ısınmada olan iki takım futbolcuları çalışmalarını durdurarak klibi izledi. Bu sırada Hatayspor’a ev sahipliği yapan Mersin için stattan “Teşekkürler Mersin” anonsu yapıldı.

Tribünde depremde hayatını kaybeden Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut’un fotoğrafının yer aldığı siyah afiş asıldı. Hatay ekibi, Mersin için tasarlanan lacivert mavi formayla çıkarken futbolcular, “Unutmayacağız” yazılı pankart taşıdı.

Maç öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.