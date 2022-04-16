Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi

Hatayspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma berabere sonuçlandı. Böylece iki takım da ligdeki galibiyet hasretini dindiremedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

Sivasspor Ziya Erdal’ın penaltı golüyle öne geçerken, Hatayspor Yassine Benzia ile beraberliği kurtardı.

Bu beraberlikle ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıkan Hatayspor puanını 49’a, üç maçtır galip gelemeyen Sivasspor ise 42’ye yükseltti.

VAR UYARISIYLA PENALTI

Maça iyi başlayan Sivasspor, penaltı golüyle öne geçti. 27. dakikada Erdoğan'ın sağdan ortasında top, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Adekugbe'nin eline çarpınca hakem önce serbest vuruş verdi, daha sonra VAR'ın uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya gelen Ziya Erdal penaltı atışını gole çevirdi ve takımını 28. dakikada 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Hatayspor, aradığı golü 61. dakikada buldu. Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Benzia’nın bekletmeden çektiği sert şut ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.

SİVASSPOR BERABERLİĞE ABONE

Sivasspor, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 33. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 11. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 yenilgi aldı.

Sivasspor, ligin 3. haftasında Göztepe ile 2-2, 4. haftada Fenerbahçe ile 1-1, 5. haftada Gaziantep ile 1-1, 9. haftada Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana ile 1-1, 11. haftada Altay ile 1-1, 12. haftada Giresunspor ile 0-0, 18. haftada Çaykur Rizespor ile 1-1, 21. haftada Trabzonspor ile 1-1, 23. haftada Fenerbahçe ile 1-1 ve 31. haftada da Giresunspor ile 2-2 berabere kalmıştı.