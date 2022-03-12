Hatayspor, Karagümrük’ü farklı geçti
İç sahada iyi bir form yakalayan Hatayspor, Karagümrük'ü de rahat geçti! El Kaabi'nin 2 gol atıp gol krallığında zirveye oturduğu maçı Hatayspor 3-0 kazandı.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftası Hatay’da başladı. Yeni Hatay Stadı’nda oynanan mücadelede Hatayspor, Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takım yenilmezliğini 3 maça çıkarırken, iç sahada da son 5 maçında 4. galibiyetini elde etti.
Hatayspor’a 3 puanı getiren golleri 29. dakikada Saba, 34 ve 58. dakikalarda El Kaabi kaydetti.
Bu sonucun ardından Hatayspor 46 puana yükselirken, Karagümrük ise 40 puanda kaldı.
Ligin 30. haftasında Karagümrük, Cuma günü Kayserispor’u konuk edecek. Hatayspor ise Cumartesi günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak.