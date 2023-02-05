Hatayspor, Kasımpaşa’yı 90+7’deki frikikle devirdi: 1-0
Hatayspor son bölümde yoğun yağış altında oynanan maçta Kasımpaşa'yı 90+7'deki frikik golüyle 1-0 yenerek alt sıralarda kritik 3 puanın sahibi oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım son dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazandı.
Hataysor oyuna 82’de giren Atsu’nun 90+7’de uzak mesafeden attığı frikik golüyle 3 puanı kaptı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor 23 puana yükselirken, Kasımapaşa 22 puanda kaldı.
İkinci yarısı bol pozisyonlu ve tempolu geçen mücadelede Kasımpaşa 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi.
Ligin 24. haftasında Hatayspor 12 Şubat Pazar günü Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Cuma günü Antalyaspor’u konuk edecek.