Hatayspor Kayserispor maçında dört gol, bir kırmızı kart

Süper Lig’in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde oynadığı maçta Hes Kablo Kayserispor’a 3-1 mağlup oldu. Hatayspor’da Kone, 52. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kayserispor’un gollerini İlhan Parlak, Uğur Demirok ve Pedro Henrique kaydederken, Hatayspor’un tek golü Pablo’dan geldi.

Ligin yeni ekiplerinden olmasına rağmen sergilediği futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hatayspor’un yenilmezlik serisine Kayserispor son verdi. Rakibini 3-1 mağlup eden konuk ekip, Hatayspor’u beş maç sonra yenilgiye tanıştırdı. Kayserispor, bu galibiyetle düşme hattından biraz olsun uzaklaşarak, rahat bir nefes aldı.

Maça iyi başlayan Kayserispor, 24. dakikada İlhan Parlak ile öne geçti. 36. dakikada Uğur Demirok farkı ikiye çıkardı. Maçın ilk yarısı 2-0 konuk ekibini üstünlüğü ise sona erdi. İkinci yarının başında Kone’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Hatayspor, farkı bire indiren golü 54. dakikada Pablo ile buldu. Ancak bu sevinç sadece 4 dakika sürdü. 58. dakikada sahneye çıkan Pedro Henrique, maçın sonucunu belirleyen golü ağlara bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Kayserispor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu galibiyetle Kayserispor 31’e yükseltirken, Hatayspor 46 puanda kaldı.