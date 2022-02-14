Hatayspor kötü gidişi Göztepe karşısında bitirdi: 2-1

Hatayspor galibiyet hasretine Göztepe'yi sahasında 2-1 yenerek son verdi. Ev sahibi takımın galibiyet gollerini Diouf ve El Kaabi kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

3 maçlık galibiyet hasretiyle Göztepe karşısına çıkan Hatayspor, 36. dakikada Diouf ve 45. dakikada El Kaabi’nin uzak mesafeden attığı enfes golle 2-0 öne geçti.

Göztepe ise 59. dakikada kaptanı Halil Akbunar’ın attığı golle durumu 2-1 getirdi. Ancak geride kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi.

Bu sonucun ardından Hatayspor 39 puanla 7. sıraya yükselirken, Göztepe ise 27 puanda kalarak 16. sıraya geriledi.

Hatayspor, Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe ise Pazartesi günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.