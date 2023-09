Hatayspor, orta sıraları hedefliyor

Onursal Başkan Lütfü Savaş, Hatayspor'un deprem nedeniyle yaşadığı zorluklardan ve yeni sezon için belirlenen hedeflerden bahsetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Atakaş Hatayspor’un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın sezonu orta sıralarda tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerde aralarında Ganalı futbolcusu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, genç futbolcular Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber’in de bulunduğu birçok kişiyi kaybetmiş ve 2023-2024 sezonuna buruk başlamıştı. Takım, maçlarını Mersin’de oynarken, antrenmanlarını İstanbul’da gerçekleştiriyor.

Savaş, “Depremi hem hatırlamak hem hatırlatmak ve tüm yaralarımızı iyileştirmek için Hatayspor’un ligde oynamasına karar verdik. Çok da mütevazı bir kadro kurduk. Başta başkanvekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel çok emek sarf etti. Şu an takımımızın maliyeti belki de İstanbulspor’dan bir tık yukarıda. Ortalama 19'uncu sıralarda ekonomik bir yüke sahibiz.” ifadelerini kullandı.

“YEPYENİ BİR TAKIM KURDUK”

Depremler nedeniyle bazı futbolcuların takımdan ayrıldığını hatırlatan Savaş, “Yepyeni bir takım kurduk. Bertuğ Yıldırım’ın da takımdan ayrılmasının ardından takımın geçen yılki ilk 11’inden sadece 2 oyuncu kaldı. Şu an sağ bek kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile ikinci kaptanımız kaleci Erce Kardeşler takımda kalan as oyuncularımız. Takımda 9 as oyuncumuz yeni ve bu oyuncularla 4 maç yaptık, toplamda 6 puan aldık. Aynı zamanda averaj olarak da en iyi takımlardan biriyiz. Harcadığımız para ve yaşadığımız deprem travmasına rağmen ligde hedeflediğimiz puana yakın puanlar aldık. Yakın süreçte de yeni takviyeler yaptık.” şeklinde konuştu.

“HEDEF ORTA SIRALAR”

Atakaş Hatayspor’un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, takımın bu sezonki hedefinin ligi orta sıralarda tamamlamak olduğunu belirtti ve “Hatayspor tüm deprem illerinin takımı oldu” dedi.

Savaş, “Biz ligden düşmemeyi değil orta sıraları hedefleyen, belki biraz daha üstünde ligi bitirmeyi hedefleyen bir takım haline geldik. Bu takım sadece Hatay’ı değil bütün deprem illerindeki insanlarımızı temsil eden bir takım haline geldi çünkü unutmamak ve unutulmamak sadece Hatay için değil 11 ilimiz için de geçerli.” şeklinde konuştu.

“DAHA ATAK BİR FUTBOL BEKLİYORUZ”

Savaş, transfer ettikleri oyuncuların çoğunun milli takımlarında da görev aldığını vurgulayarak, “Yeni transferlerde Maksimoviç ilk antrenmanında sakatlandı. Şu an durumu iyi ve ilk maçta oynayabilecek durumda. Bir de sol açığımız Faouzi Ghoulam var. Bu iki oyuncumuz da İtalya'da en üst seviyede futbol oynamış oyuncular. Onun dışında da kendi milli takımında oynayan Honduraslı ön libero oyuncusu Rigoberto Rivas’ı aldık, bu oyuncu da önümüzdeki maçlarda takımdaki yerini alacaktır. Azerbaycan milli takımının da santraforu Renat Dadashov’u aldık. Bütün bunlara baktığınızda ya milli takım oyuncusu ya da ümit milli takım oyuncusu, yani gelecek adına bize umut veren futbolcular. Bu 4 futbolcudan en az 3’ü Fatih Karagümrük maçında sahada olacaktır. Geride bıraktığımız 4 maça oranla daha pozitif ve daha atak bir futbol bekliyoruz ama takımın şu ana kadarki performansından da memnunuz.” dedi.

Onursal Başkan, deprem ve depremzedeleri unutturmamak amacıyla her maça siyah formayla çıkmaya devam edeceklerini belirtti ve Mersin halkına ev sahipliği ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ise ekonomik açıdan kendileri için önemli bir transfer dönemini geride bıraktıklarını belirterek, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından daha güçlü bir Hatayspor’un sahada olacağını ifade etti. (AA)