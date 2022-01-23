Hatayspor Rizespor maçında gol sesi çıkmadı
Hatayspor ile Rizespor arasında Hatay'da oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.
Süper Lig’in 23. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Üst sıraları zorlamak isteyen Hatayspor bu beraberlikle puanını 36’ya, düşme hattından kurtulamaya çalışan Rizespor ise 22’ye yükseltti.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 13′ Lobjanidze'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Kahraba’nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşu az farkla auta gitti.
- 14′ Dylan Louis'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze şutunu çekti, savunma topu kornere gönderdi.
- 34′ Adekugbe'nin soldan ortasına altıpasa yakın noktadan Lobajanidze'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
- 45′ Dylan Louis'in pasında ceza sahası Kahraba'nın şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.
- 50′ Tyler Boyd'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
- 55′ Onur'un pasında topla buluşan Dylan Saint-Louis, ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Tarık Çetin son anda gole izin vermedi.
- 69′ Riberio'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dylan Louis kafa vuruşunu yaptı, top yan direkten geri döndü.
- 90+3′ Riberio'nun pasında topla buluşan Lobjanidze’nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.