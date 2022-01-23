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Hatayspor Rizespor maçında gol sesi çıkmadı

Hatayspor ile Rizespor arasında Hatay'da oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

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Hatayspor Rizespor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 23. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Üst sıraları zorlamak isteyen Hatayspor bu beraberlikle puanını 36’ya, düşme hattından kurtulamaya çalışan Rizespor ise 22’ye yükseltti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 13′ Lobjanidze'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Kahraba’nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşu az farkla auta gitti.
  • 14′ Dylan Louis'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze şutunu çekti, savunma topu kornere gönderdi.
  • 34′ Adekugbe'nin soldan ortasına altıpasa yakın noktadan Lobajanidze'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
  • 45′ Dylan Louis'in pasında ceza sahası Kahraba'nın şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.
  • 50′ Tyler Boyd'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
  • 55′ Onur'un pasında topla buluşan Dylan Saint-Louis, ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Tarık Çetin son anda gole izin vermedi.
  • 69′ Riberio'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dylan Louis kafa vuruşunu yaptı, top yan direkten geri döndü.
  • 90+3′ Riberio'nun pasında topla buluşan Lobjanidze’nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.