Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Mersin Maratonu’nda koşacak

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, sağlık ve sporun önemini vurgulayarak 5. Uluslararası Mersin Maratonu halk koşusuna katılacağını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü olan Volkan Demirel, 5. Uluslararası Mersin Maratonu’nun halk koşusuna katılım gösterecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, 10 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan maraton için “Herkes Koşar Mersin’e” sloganının benimsendiği ve Demirel’in de bu etkinlik için kaydını tamamladığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Volkan Demirel’in düşüncelerine de yer verildi. Demirel, “Sağlık açısından spor yapmanın gerekli olduğunu düşündüğümüz için herkesi bu koşuya bekliyoruz.” dedi.

Dünya Atletizm Birliği tarafından “Elite Label” kategorisine dahil edilen bu maratonda, 42 kilometrelik maraton, 10 kilometrelik koşu, halk koşusu ve paten yarışları düzenlenecek.

Maratona katılan sporcular, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için gerekli kotaları elde etme şansına sahip olacaklar. Maraton için kayıtlar 6 Aralık’ta sona erecek. (AA)