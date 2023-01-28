Hatayspor Trabzonspor maçı canlı yayın (Süper Lig 21. hafta)
Hatayspor-Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Süper Lig'de heyecan Hatayspor-Trabzonspor maçı ile devam ediyor. 2022-23 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Hatayspor-Trabzonspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Yeni Hatay Stadı’nda oynanacak Hatayspor-Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Trabzonspor ligde 19 hafta sonunda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi ile 35 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligin son 2 haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i 1-0, İstanbulspor’u da 4-0’lık sonuçla mağlup eden Trabzonspor, Hatayspor’u yenerek bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almak istiyor.
Hatayspor ise 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Ligde son 5 maçında galibiyet alamayan Hatayspor, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.
SON 4 DIŞ SAHA MAÇINDA 2 PUAN ALABİLDİ
Süper Lig’in 8. haftasında Yukatel Kayserispor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.
Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük’e 4-1 ve Corendon Alanyaspor’a 5-0 mağlup oldu.
Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü.
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.
Hatayspor’da sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemiyor.