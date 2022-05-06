CANLI | Hatayspor Trabzonspor maçı | Süper Lig 36. hafta
Hatayspor Trabzonspor maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında 5 maçlık yenilmezliğini sürdürmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın başlama saati 20.00.
Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 77 puana sahip. 6 maçtır kazanamayan Hatayspor ise 49 puana 10. sırada yer alıyor.