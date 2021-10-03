Hatayspor, Yeni Malatya deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı
Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde İrfan Buz'un takımı Yeni Malatyaspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hatayspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk ekibin gollerini 35. dakikada Ayoub El Kaabi ile 70’de Mohammed Kamara kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 6 puanda kalırken, üst üste 5. yenilgisini aldı. Hatayspor ise 16 puana yükselerek bu sezonki 5. galibiyetine ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Gaziantep’i ağırlayacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh'in sert şutu direğin hemen yanından auta çıktı.
31. dakikada sol kanattan Munir'in ceza alanına ortasında iyi yükselen Nshimirimana'nın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
35. dakikada Lobzhanidze'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan El Kaabi'nin şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin sert şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.
70. dakikada Louis'in ortasında ceza sahası içinde Kamara’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2