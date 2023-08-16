Hatayspor’a yeni sponsor
Hatayspor ile Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşması yaptı.
Anlaşmayla Aras Kargo’nun logosu, 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerden etkilenen Hatay temsilcisinin 2023-2024 sezonunda forma şort arkası sponsorluğunu üstlendi.
İş birliğiyle ilgili Ortaköy’deki bir restoranda düzenlenen toplantıya Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı. (AA)