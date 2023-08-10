Hatayspor’a yeni sponsor
Süper Lig'e yeniden dönen Hatayspor bir sponsorluk anlaşmasına daha imza attı ve Nesine ile anlaşmaya vardı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezona girerken ana sponsorluk ve forma kol sponsorluğu anlaşmasına vardı.
Geçtiğimiz günlerde yeni formalarını tanıtan Hatay ekibi, Nesine ile işbirliği yapacak. Nesine ve Atakaş Hatayspor arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Nesine, 2023 / 2024 futbol sezonu için Atakaş Hatayspor'un ana sponsoru ve Atakaş Hatayspor Futbol A Takımı forma kol sponsoru oldu.
Anlaşmanın detaylarının açıklaması ve imza törenin gelecek hafta yapılacağı belirtildi.