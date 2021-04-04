Hatayspor’da Diouf parladı

Kariyerinde birçok önemli takımın formasını giyen 33 yaşındaki Mame Diouf, yaz transfer döneminin ağustos ayında bedelsiz olarak Hatayspor'un yolunu tuttu. Takıma katıldığından bu yana 29 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 5 asistle taraftarın sevgilisi haline gelen Diouf, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'dan da tam not aldı.

Aynı zamanda kendi kariyer rekorunu da egale etmek isteyen Diouf, 2012-13 sezonunda Hannover 96 formasıyla 36 maçta 17 gol atıp, 8 asist yapmıştı. Hatayspor'da oynadığı 29 maçta 18 gole etki eden Senegalli yıldızın gözü, sezon sonuna kadar kariyer rekorunu kırmak.

Dün akşam Galatasaray karşısında da 2 gol birden atarak, takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Mame Diouf, Hatayspor'da bu sezonun yıldızı olan Boupendza'nın yokluğunu aratmadı.

Maç sonrasında takımın 2 golüne imza atan Mame Diouf, yayıncı kuruluşa “Galip gelmek çok güzeldir. Tatilden döndükten sonra çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Hocamızın direktiflerini yerine getirdik. Galatasaray’a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Aslında hep bunun için çalıştım. Ait olduğum takıma karşı ne verebilirim. Her zaman aynı şeyi yapıyorum, her zaman daha itiyorum kendimi.” sözlerini sarf etti.

Aynı zamanda da tecrübesiyle antrenmanlarda da birçok genç isme örnek olan Diouf, takımın en çok neşe saçan ismi.