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Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan coronaya yakalandı

Süper Lig'de 39. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın corona virüse yakalandığı açıklandı.

Güncellenme: 14:46, 29/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan coronaya yakalandı

Süper Lig 39. haftasında lider Beşiktaş’a konuk olmaya hazırlanan Hatayspor, corona virüs depremiyle sarsıldı.

Atakaş Hatayspor’dan yapılan açıklamada, “Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan’ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Ligde 5. sırada yer alan Hatayspor, 1 Mayıs günü şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile karşılaşacak.

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