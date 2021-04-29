Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan coronaya yakalandı

Süper Lig 39. haftasında lider Beşiktaş’a konuk olmaya hazırlanan Hatayspor, corona virüs depremiyle sarsıldı.

Atakaş Hatayspor’dan yapılan açıklamada, “Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan’ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Ligde 5. sırada yer alan Hatayspor, 1 Mayıs günü şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile karşılaşacak.

Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan’ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır .

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Hatayspor (@Hatayspor_FK) April 29, 2021