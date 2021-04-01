Hatayspor’dan Boupendza açıklaması: Corona testi…

Süper Lig ekibi Hatayspor’da basın sözcüsü Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada Cuma günü Türkiye’ye gelecek olan Boupendza’nın corona virüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör Ömer Erdoğan’ın şans vermesi durumunda Galatasaray maçında oynayabileceğini söyledi.

Hatayspor ile Galatasaray, 3 Nisan Cumartesi saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Gabon Futbol Federasyonu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Aaron Boupendza ve Altay’da oynayan Andre Poko’nun corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.