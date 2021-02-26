Hatayspor’dan Boupendza açıklaması: ‘Fenerbahçe iyi teklif yaptı, Galatasaray da…’

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Krasnodar’a transferi iptal olan ve Türkiye’de Fenerbahçe ile Galatasaray’ın radarındaki Aaron Boupendza hakkındaki gerçekleri anlattı.

Gabonlu forvetin Hatayspor’daki ortamı bırakmak istemediği için Krasnodar’ı reddettiğini söyleyen Vardı, “Yaklaşık 8,5 milyon Euro'dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar'a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil” dedi.

Radyospor’a konuşan Vardı, “Futbolcumuz, Hatayspor'da kalmak istiyor. ‘Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi. Bu ortamı başka bir yerde bulamam' diyerek kulübümüzde kalmak istedi” ifadelerini kullandı.

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“Fenerbahçe’nin almasını isteriz, Galatasaray da…”

Bu sezon attığı 18 golle Süper Lig’de gol krallığında zirvede bulunan Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da transfer sırasında olduğunu söyleyen Vardı, sözlerine şöyle devam etti:

“Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe'nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok.”

“Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı”

“Açık söylüyorum Hatayspor'da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı.”