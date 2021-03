Hataysporlu Aaron Boupendza, milli takımda corona oldu

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için Gabon Milli Takımı’na giden Hatayspor’un golcüsü Aaron Boupendza’nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Golcü futbolcuyla birlikte TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor forması giyen Ulrich Kévin Mayi de coronaya yakalanarak karantinaya alındı.

Afrika Kupası’na gitmeyi garantileyen Gabon’da iki futbolcu kamptan ayrılırken, Aaron Boupendza’nın 3 Nisan Cumartesi günü Süper Lig’deki Galatasaray maçında forma giymesi zor görünüyor.

Süper Lig’de çıktığı 26 maçta 18 gol sevinci yaşayan Boupendza, Gabon’un Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 3-0 yendiği karşılaşmada da 1 gol atma başarısı gösterdi.

#Gabon players, Aaron Salem Boupendza Pozzi (24) and Ulrich Kévin Mayi (28) have tested positive for #COVID19 and have been isolated from rest of the squad.

Already qualified, Gabon will take on Angola in the final #TotalAFCONQ2021 on Monday. pic.twitter.com/oH1z4ThwYy

— Micky Jnr ✪ (@MickyJnr__) March 26, 2021