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Hataysporlu Aaron Boupendza, milli takımda corona oldu

Hatayspor'un golcüsü Boupendza, Gabon Milli Takımı kampında yapılan corona virüsü testinin ardından sonucunun pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı.

Güncellenme: 11:07, 27/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Hataysporlu Aaron Boupendza, milli takımda corona oldu

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için Gabon Milli Takımı’na giden Hatayspor’un golcüsü Aaron Boupendza’nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Golcü futbolcuyla birlikte TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor forması giyen Ulrich Kévin Mayi de coronaya yakalanarak karantinaya alındı.

Afrika Kupası’na gitmeyi garantileyen Gabon’da iki futbolcu kamptan ayrılırken, Aaron Boupendza’nın 3 Nisan Cumartesi günü Süper Lig’deki Galatasaray maçında forma giymesi zor görünüyor.

Süper Lig’de çıktığı 26 maçta 18 gol sevinci yaşayan Boupendza, Gabon’un Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 3-0 yendiği karşılaşmada da 1 gol atma başarısı gösterdi.

“TÜRKİYE’YE DÖNÜNCE TESTE GİRECEK”

Afrika’dan gelen bu haber üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, DHA’ya açıklamada bulundu.

Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, “Gabon Federasyonu'ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye'ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız” dedi.

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Afrika Corona Cumartesi Futbol Gabon Galatasaray Hatayspor Kongo söz Süper Lig TFF
Yayınlanma Tarihi:10:38,