Hataysporlu El Kaabi gol krallığına koşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası devam ederken gol krallığı yarışında Atakaş Hatayspor forması giyen Ayoub El Kaabi çıkışını sürdürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftası dün oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Atakaş Hatayspor, kendi sahasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bu sonucun ardından son 3 haftada 7 puan toplayan Akdeniz ekibinde Ayoub El Kaabi, attığı 2 gol ile takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

BOUPENDZA’YI ARATMIYOR

Geçen sezon Hatayspor, Aaron Boupendza ile gol yollarında başarılı olmuş ve ligi 6. sırada tamamlamıştı. Gabolu forvet ise attığı 22 golle Süper Lig’in gol kralı olmuştu. Bu sezon Boupendza’nın gidişiyle birlikte gol yollarında sıkıntı çeken Hatayspor, Boupendza’nın boşluğunu Ayoub El Kaabi ile doldurdu.

EL KAABI’NİN PROFESYONEL KARİYERİ 10 YILLIK

Profesyonel kariyerine 2012 yılında başlayan sol ayaklı hücum oyuncusu sezon başında imza attığı Hatayspor’da attığı gollerle takımının yine üst sıralarda olmasına büyük katkı sağladı. Golcü futbolcu 20 Ağustos 2021’de Fas’ın Wydad kulübünden bedelsiz olarak transfer edilmişti.

BİRÇOK İSMİ GERİDE BIRAKTI

Bu sezon Süper Lig’de 23 maça çıkıp 15 gol 2 asistlik katkı sağlayan El Kaabi, birçok yıldız ismi de arkasında bıraktı. Gol krallığı yarışında başı çeken 28 yaşındaki futbolcuyu sırasıyla Kasımpaşa’dan Umut Bozok, VavaCars Fatih Karagümrükten Aleksandar Pesic, Trabzonspor’dan Andreas Cornelius ve Beşiktaş’tan Michy Batshuayi takip ediyor.