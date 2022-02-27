Hataysporlu El Kaabi hat-trick yaptı, Malatya’nın umutları yıkıldı: 5-2

Süper Lig 27. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, 5-2'lik galibiyetle rakibini mağlup etmeyi bildi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Hatayspor deplasmanından ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda 3-0 geriye düşen Malatyaspor, skoru 3-2’ye getirse de son dakikalarda yediği gollerle sahadan 5-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi Hatayspor 21. dakikada Ayoub El Kaabi ile öne geçerken, 25’te Yassine Benzia skoru 2-0 yaptı. İlk golü atan El Kaabi, 34. dakikada attığı golle ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi. Maçın 70. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazanan Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko’nun golüyle durumu 3-1 yaparken, 80’de yine Dicko sahneye çıkarak farkı 1’e indiren isim oldu. Ancak 84’te El Kaabi attığı golle hat-trick yaparak Hatayspor’u rahatlatırken son sözü 89’da Dylan Saint Louis söyledi ve Hatayspor maçı 5-2 kazandı.

Hatayspor bu sonuçla 42 yaparken lig sonuncusu Malatyaspor 17 puanda kaldı. Hatayspor ligde bir sonraki maçında Gaziantep FK’ye konuk olacak. Malatyaspor ise, evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak.

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