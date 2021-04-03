Hataysporlu futbolcular, Galatasaray galibiyetini ‘Erik Dalı’ ile kutladı

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray’ı 3-0 yenerek büyük bir başarıya imza atan Hatayspor, Süper Lig’de üç maç sonra galip gelmenin tadını ‘Erik Dalı’ müziği ile kutladı.

Mame Diouf (2) ve Ruben Ribeiro’nun golleriyle maçı 3-0 kazanan Hatayspor, 79. dakikada Popov’un kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Hatayspor mağlubiyetiyle 61 puanda kalan Galatasaray’ın, iki maçı eksik lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 3’te kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Maçtan sonra orta sahada toplanan Hataysporlu futbolcular, stat hoparlörlerinden çalan ‘Erik Dalı’ şarkısıyla kutlama yaptı.

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