Hatayspor’un şakası yok! Zirve takibi…

Hatayspor, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yenildiği haftada Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup edip lider Trabzonspor'un ardından 2. sıraya yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 9. haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanmayı başardı.

İlk yarı golsüz geçilen maçın 52. dakikasında Hatayspor, VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Diouf, takımını 1-0 öne geçirdi.

Oyuna 53. dakikada Emre Çolak’ın yerine giren Kamara, 73. dakikada Traore’nin asistiyle skoru 2-0’a getirdi.

Gaziantep FK aradığı gol için 82. dakikayı beklemek zorunda kaldı. Sagal, Maxim’in asistinde topu filelere gönderdi: 2-1.

Maçın geride kalan dakikalarda skoru değişmedi ancak Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi, 90+7. dakikada bir kaleci gibi Gaziantep FK’nın iki şutunu çizgi üzerinden iki kez çıkarmayı başardı.

Bu sonucun ardından Hatayspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yenildiği haftada 19 puanla 2. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 11 puanla 12. sırada kaldı.

Ligin 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Giresunspor ile; Hatayspor da deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak.