Havayolu şirketi Liverpool taraftarıyla dalga geçti: ‘İstanbul’a uçabileceğinizi düşünmüyoruz’

Bu yıl 29 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıklar devam ederken, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşen Liverpool’un taraftarları final için şimdiden hazırlıklara başladı.

İspanyol devini elemesi halinde yarı finalde Chelsea veya Porto takımlarından biriyle karşılaşacak olan İngiliz ekibi, 2005 yılında olduğu gibi İstanbul’da final oynama hayali kuruyor.

16 yıl önce yine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan tarihi maçta Milan karşısında 3-0 geriye düşen, ancak 3-3 eşitliği sağladıktan sonra penaltılarla zafere ulaşan Liverpool, 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Son olarak 2018-19’da 6. kez kupayı müzesine götüren Liverpool’un bir taraftarının, sosyal medyada Ryanair havayolu şirketiyle yaşadığı diyalog gündeme oturdu.

Hi Sean, unfortunately we currently do not fly to Istanbul.

Seeing as you are a Liverpool fan, we doubt you’ll be flying there any time soon either. https://t.co/BvONIYTnLP

— Ryanair (@Ryanair) March 19, 2021