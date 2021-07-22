Haydi gel Akpom… Prensip anlaşmasına varıldı

BEŞİKTAŞ, forvet transferini bitirmek üzere. Diego Costa'nın kulübü sürekli olarak oyalamasından bıkan yönetim, Middlesbrough'dan Chuba Akpom'da karar kıldı. Siyah-beyazlılar, temasa geçtiği 25 yaşındaki Nijeryalı forvetle prensip anlaşmasına vardı. Şampiyonlar Ligi'nde yıldızını parlatmayı hedefleyen Akpom da Championship ekibinden ayrılıp Kartal'da görev yapmak istiyor. İngiliz ekibi ise bir forvet alıp oyuncusunun ayrılmasına izin verecek.

AMOKACHİ İLE TEMASA GEÇTİ

Siyah-beyazlıların büyük ihtimalle kadrosuna katacağı Chuba Akpom kariyerinde 272 karşılaşmada 74 gol, 25 asistle oynadı. Nijeryalı forvetin bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan Daniel Amokachi ile temasa geçerek hem kulüp hem de Türkiye ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Amokachi'nin vatandaşına, “Bu teklifi düşünme bile. Orası senin için büyük fırsat. Mutlaka o formayı giymelisin” dediği öğrenildi.