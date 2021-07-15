Hazırlık maçında herkesi şoke etti! Arsenal’ın yıldızı Willian’ın göbeği gündem oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal yeni sezon hazırlıkları kapsamında İskoç Ligi takımlarından Hibernian ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Easter Road’da oynanan hazırlık maçında Arsenal’ın yıldız ismi Willian’ı görenler hayretler içerisinde kaldı.

32 yaşındaki Brezilyalı golcünün aldığı fazla kilolar nedeniyle yaptığı göbek büyük bir şaşkınlık yarattı. Mücadelenin 23. dakikasında yakın çekimde ekrana getirilen Willian’ın o görüntüsü sosyal medyada büyük gündem oldu.

ALDIĞI MAAŞ NEDENİYLE BÜYÜK TEPKİ ALDI

Arsenal’a transfer olduğu günden bu yana performansıyla sürekli eleştirilerin hedefi haline gelen deneyimli oyuncunun kötü bir hazırlık dönemi geçirdiğini düşünen İngiliz taraftarlar yıldız oyuncuya fazla kiloları nedeniyle tepki gösterdi. 2020’nin Ağustos ayında Chelsea’den bedelsiz olarak transfer edilen Willian Arsenal formasıyla 37 maçta sadece 1 gol ve 7 asist üretti. Aldığı maaş üzerinden eleştirilen Willian’ın göbekli hali açtığı İtalyan restoranı ile bağdaştırılınca ortaya ilginç bir hikaye çıktı.

AYNI ZAMANDA RESTORAN İŞLETMECİSİ

Arsenal’da haftalık 220 bin pound kazanan Willian eski takım arkadaşı David Luiz ile birlikte Londra’da Babbo isminde bir İtalyan restoranı işletiyor. İngiltere’nin başkentindeki o restoran futbolcuların da uğrak noktalarından bir tanesi.

Willian’ın restoran yatırımcısı olması nedeniyle sosyal medyada göndermeler yapan Arsenal taraftarları Brezilyalıyı daha önce yine kilolarıyla gündem olan Hazard’a benzetti. İşte Willian için yapılan o yorumlar:

Willian ve göbeği oyundan çıkıyor, Arsenal karşılaşmaya 10 kişi devam edecek.

Bira göbeği olmuş Willian göbeği

Willian sezon bittiğinde Eden Hazard diyetindeydi

Willian, şişman olmak için ayda 1 milyon İngiliz sterlini maaş alıyor. Arsenal artık bir komedi kulübünün ötesinde.