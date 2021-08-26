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CANLI | Helsinki Fenerbahçe maçı | UEFA Avrupa Ligi

Helsinki Fenerbahçe maçı canlı anlatımla Sözcü'de! UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, Helsinki deplasmanda tur bileti arıyor. Fenerbahçe, İlk maçta rakibini 1-0 mağlup etti.

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CANLI | Helsinki Fenerbahçe maçı | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Helsinki deplasmanında… Telia 5G-Arena’da oynanan mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor.

1-0’ın avantajıyla sahaya çıkan Fenerbahçe galip gelirse veya berabere kalması halinde tur biletini kapacak. 90 dakika sonunda Fenerbahçe bir farklı mağlup olursa mücadele uzatmalara gidecek.

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