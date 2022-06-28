Henry Onyekuru için Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Henry Onyekuru için Trabzonspor'un da devreye girdiği iddia edildi. Yunan basını sıkı bir pazarlık olacağını yazdı.

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Kariyerine Yunan ekibi Olympiakos’ta devam eden eski Galatasaraylı Henry Onyekuru için Yunan basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Türkiye’de adı bir süredir Beşiktaş ile anılan 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için Trabzonspor’un da devreye girdiği ifade edildi.

TÜRKİYE’YE SICAK BAKIYOR

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Beşiktaş’ın da gündeminde olan Henry Onyekuru’yu transfer listesine ekledi. Haberde Nijeryalı futbolcunun da Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olmasının Onyekuru için avantaj olduğu ve bu durumun transferde önemli bir etken olabileceği iddia edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Henry Onyekuru geçen sezon Yunan temsilcisi Olympiakos’ta 1 gol 1 asist üretti. Transfermarkt verilerine göre Onyekuru’ya 5 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş’ın Onyekuru ile anlaştığı ve kulübü Olympiakos’u ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.