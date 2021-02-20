Henry Onyekuru: “Son saniyeye kadar savaştık”

Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Alanya’ya karşı savaştıklarını söyleyen Onyekuru, “Bireysel olarak iyiyim. Takımın mücadelesi iyiydi. Alanya zor bir deplasman ama buraya 3 puan için gelmiştik. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşan bir Galatasaray vardı. Önemli olan bu ruhu göstermekti. Gösterdiğimiz için mutluyum” dedi.

YEDLİN: İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDILAR

Galatasaray’da DeAndre Yedlin, Alanyaspor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Önemli bir galibiyeti aldıklarını söyleyen ABD’li oyuncu, “Çok zor bir deplasmandı. İlk defa oynadım burada. Takım arkadaşlarım bu deplasmandan bahsetti. Hocamız anlattı. Hakikaten öyle oldu. Onları da tebrik ediyorum. İşimizi zorlaştırdılar. Bazen zorlandık. Hep beraber mücadele ettik. Çok önemli bir 3 puan aldık” dedi.

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TAYFUR BİNGÖL: ONYEKURU’YU DURDURDUM

Alanyaspor’da Tayfur Bingöl, karşılaşmanın ardından konuştu. Oyunu domine ettiklerini söyleyen Bingöl, “Gol pozisyonları bulduk, atamadık. İkinci yarıda oyunu domine ettik. 1-0 kaybettik. Alanyaspor olarka üst sıralarda kalmaya devam edeceğiz” dedi. Onyekuru’yu çok rahat durdurabileceği için görev aldığını dile getiren Tayfur, “Onyekuru, ligimizin en hızlı oyuncularından bir tanesi. Onu çok rahat durduracağım için hoca bana görev verdi. Onyekuru’yu durdurdum. Galatasaray geri çekilince tam olarak ofansa katkı verdim. Sonuçlandıramadık.” ifadelerini kullandı.