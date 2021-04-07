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Henry Onyekuru’nun annesi vefat etti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Henry Onyekuru, annesi Jessy Onyekuru'nun vefat ettiğin öğrendi.

Güncellenme: 12:30, 07/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Henry Onyekuru’nun annesi vefat etti

Süper Lig takımlarından Galatasaray üzücü bir haber aldı. Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Henry Onyekuru’nun annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Galatasaray’dan konuyla ilgii yapılan paylaşımda, “Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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