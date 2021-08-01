Henry Onyekuru’nun Galatasaray macerası sonlandı! Yeni takımı…

Son iki sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a transfer oldu.

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Galatasaray’ın Monaco’dan kiraladığı Henry Onyekuru’nun yeni takımı Yunan ekibi Olympiakos oldu.

Süper Lig’de oynadığı 55 maçta 20 gol-11 asistlik performans sergileyen ve Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Nijeryalı kanat oyuncusu, Olympiakos’a imza atmak için Yunanistan’a gitti.

Komşu’da yer alan haberlerde, Yunan ekibinin 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken havalimanında görüntülenen Onyekuru “Burada olduğum için mutluyum. Avrupa sahnesinde olmak için şampiyon olmaya çalışan takıma yardım etmek istiyorum. Ludogorets maçına hazır olacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın ilk olarak 2018’de kiraladığı Onyekuru sarı kırmızılı formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2020 Ocak’ta yeniden Galatasaray’a gelen Onyekuru, 6 aylık maceranın ardından Ocak 2021’de tekrar sarı kırmızılı formayı giydi.