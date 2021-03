Herkesin dilinde Ozan Tufan’ın roketi: ‘Norveç’in selasını okudu’

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, 3-0’lık galibiyetle sahadan ayrılırken, Ozan Tufan’ın attığı goller sosyal medyayı salladı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Ozan Tufan ile öne geçen millilerimiz, Çağlar Söyüncü’nün 28. dakikada attığı golle devreyi 2-0 önde tamamladı. Mücadelenin 59. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla Norveç’i yıkan isim oldu.

Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş derbisinde de ceza sahası dışından güzel bir gole imza atan 26 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayla da benzer bir gole imza attı. Maç boyunca iyi bir performans sergileyerek orta sahada dinamo gibi çalışan Ozan Tufan’ın bu performansı, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.

Maçtan sonra performansıyla ilgili konuşan Ozan Tufan “Bu tip uzak mesafeli vuruşlar için elbette özel çalışmalarımız oluyor. Kulüp idmanlarımızda çok kez çalışıyoruz. Böyle goller atınca elbette ben de seviniyorum. İki yönlü oynamayı seviyorum. Bu yüzden gol atma becerim ortaya çıkıyor. Arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. İşte Trend Topic listesine giren Ozan Tufan hakkında yapılan bazı yorumlar:

