Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak’ı ağırladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak'ı ağırladı.

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FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Türkoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak’ı federasyonumuzda ağırlayarak, Avrupa basketboluyla ilgili önemli konularda fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.