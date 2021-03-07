Hikmet Karaman: “44 puana ‘Elhamdülillah’ deriz”

Süper Lig'in 29. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Karaman, “3 puandan çok memnunuz. Önemli bir rakip karşısında önemli bir galibiyet aldık. Karagümrük iyi transferler yaptı, çok iyi oyuncular aldı. Alanyaspor karşısında 2-0 kazanmaları, zorlu Erzurum deplasmanında 2-2'lik skor ve ligdeki konum itibariyle rahat bir takım. Golü yedikten sonra beraberliği, hatta galibiyeti bulacak motivasyonu ve oyuncuları var. Bizim için aynı durum geçerli değil. Gol atmak, skoru korumak ve 2. golü de atmak zorundasın. İşin teknik tarafından geliştirmemiz gereken işler var. Bunlar da süreç içinde oluyor. Kısa sürede bir takımın geriden oyun kurması, oyuna hükmetmesi, oyunu kontrol altına alması, top rakipteyken pozisyon oyunu, topu kaptıktan sonra hücuma çıkışı, yan top atışı, oyuncuların gelişmesi kısa zamanda olmuyor, süreç işi. Teknik ekip olarak antrenmanlarda sürekli çalışarak adımlar attık. Bunların karşılığını küçük de olsa almaya başlıyoruz. Alper'den çok memnunum, daha da yukarılara çıkması lazım, çıkmak zorunda. Kadroda olmayan sakat oyuncularımız da var. Bunları dile getirmedim. Ricardo, yan ve hava toplarını alarak oyunu kontrol etmeyi bildi. Önemli bir deplasmandan 3 puanla ayrıldık” ifadelerini kullandı.

“Öyle pozisyonlar var ki, biz de bunları konuşuruz”

Hafta içinde alınan Galatasaray galibiyetinin ardından yapılan açıklamalar hakkında konuşan Karaman, “Mutlaka maçlarda itirazlar oluyor. Hepimiz için geçerli. Mağlubiyetlerde daha fazla dikkat çekiyor. Hele bu durum büyük ve şampiyonluğa oynayan bir takımsa, çok fazla inceleme yapılıyor. Oyunun belli bir bölümünde maç 2-0'dı. Oyunun son 10 dakikasını Ankaragücü adına ben de beğenmedim. Ama geçmiş maçla ilgili bir yorum getirip üzerine yorumları çoğaltmak istemiyoruz. Bugün hakemi tebrik ediyoruz. Penaltı dedi ama öncesinde ofsayt dedi. Karagümrük penaltı diye itiraz etti. Oyuncular sinirli olabiliyor. Hakem orada açıklamasıyla oyuncuları teskin ediyor. Öncesinde ofsayt olduğunu söyledi. Herkes kendine göre yorumluyor, maçlardan sonra farklı yorumlar oluyor. Ben ve ekibim çok iyi analiz yaparız. Bu konuda da çok iddialıyız. Oyunun içinde öyle pozisyonlar var ki, bunlar niye olmadı diyebiliriz. Bu maçla ilgili konuşup konuyu kapatmak istiyoruz” dedi.

“44 puana ‘Elhamdülillah' deriz”

44 puanın takımı ligde tutacağına inandığını söyleyen Hikmet Karaman, “44 puana ‘Elhamdülillah' deriz. Yemeği çok güzel yiyince diyoruz ya bunu, 42 puanlar da buna eklenebilir ama 44 puan bütün takımı rahatlatır. Dün Denizlispor kazandı. Çok da güzel oldu. Alttaki takımlar kazansın, en az 10 takım rekabet içinde olsun. 6 takım düşmeye oynamasın, 10 takım mücadele etsin. Gelişen ve geliştiren takımlar ayakta kalsın. Kayserispor deplasmanında 80 dakika 10 kişi oynadık, iç sahada Rizespor ile 1-1 berabere kaldık. Hatay'a gittik. Rakibin nerede olduğu belli. Kırmızı kart ve 2 penaltı. Geldik Galatasaray ile oynadık, sonra da burada Karagümrük ile oynadık. Taraftara mesaj vermek için çok erken. Alınan 3 puanlar, bizim antrenmanlarımızın daha kaliteli, daha da gelişmesini sağlar. Oyuncuların moral motivasyonunu, camianın motivasyonunu üst seviyeye çeker. O kadar çok geliştirmemiz gereken teknik durumlar var ki. Buna oyuncuların, başkan ve yönetim kurulunun dahil olup birlikte gelişimi sağlamamız gerekiyor. Aynı şekilde rakipler de var. 4 takım düşüyor, işin başındayız. Serilere devam etmemiz gerekiyor. Oyuncular sağlıklı olsun. Sakatlanmalar ve kartlar çok oluyor. VAR önemli. VAR'da her şey yakalanabiliyor. Bugün VAR ofsaytı yakaladı. Yakalamasaydı penaltıydı ve maç 1-1'e dönecekti, başka yere gidecekti. Umarım minimum hatayla bu ligi tamamlarız. Her hafta bu kadar çok sesin çıkması, futbolun başında olanları tedirgin eder ve performanslarına yansır. İnşallah mutlu sona ulaşırız” diyerek sözlerini tamamladı.