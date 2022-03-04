Hikmet Karaman: Bir takım hayalleri kurmak için…

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada "Hem taraftar hem şehrimiz hem de şehrin ileri gelenleri bence takıma sahip çıkmalı. Bir takım hayalleri kurmak için de sağlam temeller üzerinde durmak gerekiyor" dedi.

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Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, teknik heyet nezaretinde Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, 3 oyuncunun sakatlıklarının ciddi olduğunu söyleyerek, “Bu hafta Beşiktaş maçını atlattık ve tekrar pazartesi günü Alanyaspor maçı var. Şu an bütün odaklanmamız Alanyaspor üzerine ve pazartesi gününe kadar takımı iyi hazırlayıp, o maça eksiksiz yüzde 100 çıkarmamız gerekiyor. Hem zihinsel hem de fiziksel anlamda ama bana göre en önemlisi zihinsel anlamda hazırlanmak. Fiziksel anlamda da doğru çalışmalar yapıp, pazartesi akşamına en iyi şekilde çıkmamız gerekir. Thiam ve Majid'in durumu ciddi. Emrah da aynı şekilde. Bunların sakatlık durumları ciddi. Taraftarımız Trabzon maçından sonra bizi havaalanında karşıladı. Teşekkür ediyoruz, coşku ve motivasyon Beşiktaş maçına da yansıdı. Hem taraftar hem şehrimiz hem de şehrin ileri gelenleri bence takıma sahip çıkmalı. Çünkü gelişmekte olan bir takım var. Bu gelişmeyi sadece sportif anlamda değil, ekonomik anlamda da doğru ve orantılı bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Oyuncularımız iyi bir bütünlük sergilemeye çalışıyor. Sportif anlamda şehrimize bir şeyler vermeye çalışıyor. Bunu da ilerisi için zapta almak gerekiyor. Bir takım hayalleri kurmak için de sağlam temeller üzerinde durmak gerekiyor. Bir bütünleşme, birliktelik ve yardımlaşma şart” dedi.