Hikmet Karaman: Bunun sorumlusu benim

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kayserispor'un küme düşme gibi bir korkusu yok" dedi.

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Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Çok üzgünüz. 5’inci mağlubiyet oldu. Bunun sorumlusu benim. Aldığımız mağlubiyetlerden payınızı alacaksınız. Taraftarımızın protestosu gayet doğal. 4 tane gol yedik. Teknik anlamda kişiselleştirmek istemiyorum. Oyuncularımızla analizini yapacağız. Kayserispor’un küme düşme gibi bir korkusu yoktur. Bütün enerjimizi kupaya verdiğimiz için zaman zaman bir takım yorgunluklar yaşadık. Bütün bu maçların telafisini bugün yapabilirdik ama yapamadık. Bu oyuncular bugüne kadar hem içeride hem dışarıda kendilerini alkışlatan grup. Yine alkışlatacaklardır” diye konuştu.