Hikmet Karaman: Giresunspor çok ciddi bir rakip

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bu hafta oynayacakları Giresunspor maçıyla ilgili olarak, "Giresunspor çok ciddi bir rakip, önemli olan 3 puan almak" dedi.

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 26. haftasında sahasında ağırlayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Giresunspor maçının önemli olduğunu dile getirerek, “Çok önemli 2 maçı atlattık. Giresunspor çok ciddi bir rakip. Deplasmanda büyüklere karşı oynadığı maçlar var. dişli bir rakip. Ligdeki konumu belli. İstatistiklerine baktığımızda çarpıcı şeyler var. dolayısıyla taraftarımız çok güzel organizasyon yapmış. 38 plaka çok müthiş bir motivasyon. Bununla birlikte teknik heyet ve oyuncu grubu olarak inanılmaz derecede fiziksel anlamda, oyun disiplini anlamında hazırlanıyoruz. Önemli olan 3 puan almak. Rakibin bulunduğu durumu da unutmadan yükselişimize devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.