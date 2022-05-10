Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor maçının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Yukatel Kayserispor, sahasında oynadığı maçta Trabzonspor’u uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Kayserispor, evinde iki farklı galip gelerek adını finale yazdırdı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından duygu dolu anlar yaşadı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından Trabzonspor’u da eleyerek büyük bir başarıya imza atan Kayserispor’da Hikmet Karaman, maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Hikmet Karaman, maçın ardından yaptığı konuşmada da gözyaşlarına boğuldu. Konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kalan Hikmet Karaman, sonrasında devam ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Maç sonunda ağladım, kolay değil. Bir Anadolu takımı olarak Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı deplasmanda eliyorsun, o arada ligde de zorlu maçlara çıkıyorsun. Oyuncularım bir dönem hak etmedikleri tepkiyle karşılaştı.

Devre arasında oyuncularıma Real Madrid’in Manchester City ve PSG maçlarını örnek verdim. İlk devre 2-1, 3-1 bitmeliyken mağlup girdik. Oyuncularıma sezon genelinin aksine bu sefer biz geriden geleceğiz dedim.

Hem Trabzonspor’u oynatmadık hem de biz iyi oynadık. Hak ederek finali oynayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Berna Hanım’a da ayrı bir paragraf açmak istiyorum. 3. senesi… Kupada final oynamak, düşme hattına inmeden ligi tamamlamak çok önemli.”

“MAÇI KAZANMAYI TARTIŞMASIZ HAK ETTİK”

Karşılaşmayı da değerlendiren Hikmet Karaman, “Abdullah hocayı ve Trabzonspor'u şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyoruz. Daha 40. saniyede 1-0 geriden geliyoruz, ilk maçtaki skoru da koyarsak 2-0 geriden geliyor bu oyuncular. İlk 45 dakika bana göre 3-1 içeride olmamız gerekiyordu. Ama oyundan kopmadık, müthiş mücadele ettik. Finali ve bu maçı kazanmayı tartışmasız hak ettik. Hakemlere de teşekkür etmek lazım, ne olursa olsun. Şüpheye meal verecek bir maç oldu mu bilmiyorum, iyi bir maç oldu. Kayseri şehrimiz bunu hak etti, final oynamayı hak etti. Tabii finale gidecek takım da saygı duyuyoruz. Çalışmaya devam. Kayserili işadamları, bürokratlar, siyasiler İstanbul'da oynanacak maçta herkes seferberlik yapmalı. Taraftarımız oraya yığılmalı. Bu günkü coşkuyu gördünüz. 1-0 mağlup olmamıza rağmen taraftar bizi müthiş destekledi oyuncular karşılığını verdi” ifadelerini kullandı.