Hikmet Karaman: ‘Kalede onu görmek beni duygulandırdı’

Ankaragücü, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Zor bir maçtı. Oyunun 25. dakikasında kırmızı kart görmesi, uzatmayla birlikte 75 dakika 10 kişi oynadık. Takımın mücadelesi ve isteği beni heyecanlandırdı ve umutlandırdı. Bunu teknik anlamda önümüzdeki süreci iyi çalışıp takımın oyun anlayışını geliştireceğiz” dedi.

Takımın oyun standardını oturtması için uğraşacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Daha fazla gol üreten, geçiş oyununu iyi oynayabilen, hücum oyunu iyi oynayan, top kaybında da presi iyi yapan, topa sahip olan bir takım olmak istiyoruz. Oyunu da otomatik hale getirmek istiyoruz. Kalede Doğan'ı görmek beni duygulandırdı. 16 yaşında onu ben aldım. Geleceğin önemli kalecisi Nurettin önemli bir oyuncu olacak. Kayserispor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Dan Petrescu: “Galibiyet hakkımızdı”

Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, 0-0 biten Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, “Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, “Oyuncularıma öncelikle saha içerisinde gösterdikleri tepkiden, oyun anlayışından ve davranış biçimlerinden çok mutluyum. Savaşmalarından çok mutluyum. Bugün gol atmak için her şeyi yaptık. Bir golde attık aslında ama iptal oldu. Şanssızlık diyebilirim. Çok çabaladık, çok uğraştık ve pozisyon yakaladık. 1 puan için üzgünüz. Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti. İyiye dair umutlarımız var. Takım bugün iyi savaştı” diye konuştu.