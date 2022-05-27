Hikmet Karaman: O kadar basit bir gol yedik ki…

Türkiye Kupası finalinde Sivasspor'a yenilen Kayserispor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Kupası Final mücadelesinde Sivasspor'a 3-2 kaybeden Kayserispor'da maçın ardından Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yedikleri son golde taçtan yapılan hatadan dolayı gol yediklerini, futbolcuların bazı zamanlar böyle hatalar yapabildiklerini ifade etti. Karaman ayrıca bazı anlarda daha dikkatli olsalar oyunun başka noktalara gideceğini de sözlerine ekledi.

Üzgün olduklarını ifade eden Karaman, “Özellikle oyunun son bölümünde 2-2'den sonra oyunun motivasyonunu yakalayan takım biziz. Fakat o kadar çok basit bir gol yedik ki taç atışında, iki adım daha dikkatli olsak farklı olacak. Bazen böyle önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor futbolcular. 2-2'yi yakalamışsın, çok önemli. Motivasyon ve taraftar etkisi. Oyunun temposu bize geçmiş, dikkatli olsak başka yere gidecek. Penaltı ile elensen farklı, böyle gol yersen ve elenirsen farklı. İlk yarı 2-0 yapıp içeri girebilirdik. 1-1'den sonra net bir pozisyon daha kaçtı. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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