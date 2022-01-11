Hikmet Karaman: Türkiye’ye başsağlığı diliyorum

Kayserispor Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcu Mustafa Pektemek, Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yukatel Kayserispor’da, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçının hazırlıklarını devam etti.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserisporlu futbolcu Mustafa Pektemek, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor’un milli stoperi Ahmet Çalık hakkında yaptığı açıklamada “Kendisi çok muhteşem insandı. Her zaman saha içinde ve dışında çok efendiydi. Gerçekten bizde şok etkisi oluşturdu. Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına da sabırlar diliyorum” dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da Ahmet Çalık’ın vefatıyla alakalı, “Son derece üzücü bir haber… Daha önce de burada Alanyaspor maçı oynamıştık. Maçtan sonra minibüsle giden Josef'in böyle talihsiz haberini de duymuştuk. Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet dileyelim, ailesine sabırlar versin. Konyaspor camiasına, Türk futboluna ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Milli takım oyuncumuzdu. Ahmet kardeşimiz inanılmaz bir performans sergiledi. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Çok üzüntülüyüz” cümlelerine yer verdi.