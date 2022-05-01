Hikmet Karaman: Ucuz goller yedik

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 biten Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, “Ucuz goller yedik” dedi.

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Kayserispor, ligin 35. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Basın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, şu ifadeleri kullandı:

“Oyunun ilk devresini 1-0 önde bitirdik. Zaman zaman ilk 45 dakika içerişinde pozisyon bulduk, pozisyon verdik. Ucuz goller yedik. Bireysel hatalarımız oldu. Dolayısıyla oyunun 1-1 bittiği bölümde gerekli değişiklikleri yaptık. Rakibin hamlelerini görüp değişiklikler yaptık ama ona rağmen gol yedik.”

“KUPADA FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ”

“Maç 3-3 bitebilirdi. Bizim için kupa maçı öncesi önemli maçtı. Bireysel hataları burada görebildik. Önümüzde lig maçı var, ardından kupa maçı var. Kupada finali oynayabilmek istiyoruz. Bu maç bizim açımızdan analizlerde ve değerlendirmelerde önemli oldu.”