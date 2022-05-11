Hikmet Karaman’dan Sivasspor-Alanyaspor maçına yakın takip
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, finaldeki rakibinin belli olacağı Sivasspor-Alanyaspor maçını statta izledi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda locadan takip etti.
Dün Trabzonspor'u yenerek finale adını yazdıran Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, Sivas-Alanya maçını izlemek için Sivas'a geldi. Karaman, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumunda locadan maçı izledi.
Deneyimli teknik adamın zaman zaman maçı tablet ile kaydettiği görüldü.