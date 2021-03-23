Hindistan’da tribün çöktü… 100’den fazla yaralı

Hindistan’ın Telangana eyaletinde düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası’nda, müsabakayı izleyen yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü. Kazada 100den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Olay, Hindistanın Telangana eyaletindeki Suryapet kentinde meydana geldi. Kentte düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası’nda, müsabakayı izlemek için gelen ziyaretçilerin oturduğu tribün çöktü. Kazada, 100’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan medyası, can kaybı olmadığını; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Tribünün çökme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Corona virüsüne yakalanan sayısında büyük artış

Hindistan, corona virüsü vakaları sayısında 11.7 milyon ile ABD ve Brezilya’dan sonra dünyada üçüncü sırada… Ülkede 160 bin kişi ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

2020'nin Kasım ayında vaka sayılarında günlük ortalama 90 binden 40 binlere, daha sonra Aralık ve Şubat aylarında 10 binlere kadar düşüş göstermişti ancak bu düşüş 2021’in Mart ayında yerini tekrar yükselişe bıraktı. Toplam 334 bin 610 aktif vakanın bulunduğu Hindistan'da bu vakaların 8 bin 944’ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Hindistan Sağlık Bakanlığı, 1 milyar 353 milyondan fazla kişinin yaşadığı ülkede, 16 Ocak'tan beri 45 milyondan fazla kişinin aşı olduğunu duyurdu.

Kabaddi nedir?

Kabaddi, Güney Asya'da ilk olarak Antik Hindistan'da ortaya çıkan popüler bir temas sporudur. Ülke genelinde oynanır ve Punjab, Tamil Nadu, Bihar, Telangana ve Maharashtra eyaletlerinde resmi oyundur. Hindistan dışında, İran'da da popüler bir etkinliktir.

Oyunun genel amacı, ayrılan süre içinde rakip takımdan daha fazla puan toplamaktır. Bunu yapmak için, her takım hem hücum hem de savunma yaparak puan toplamaya çalışmalıdır. Saldırı sırasında hücum takımı, rakip sahaya bir akıncı gönderir ve rakip sahanın bir sayıya daha fazla dokunması gerekir. Savunurken amaç, akıncıyı yere güreşerek ya da nefesleri dolduğunda kendi yarılarına dönmelerini engelleyerek yakalamaktır.